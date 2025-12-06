بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ایران با بهرهگیری از اقلیم متنوع و پوشش گیاهی خاص، به یکی از تولیدکنندگان مهم عسل مرغوب در منطقه تبدیل شده است. در این میان، استان بوشهر با در اختیار داشتن حدود ۵۰ هزار هکتار جنگل طبیعی درخت کنار (سدر) در مناطق کوهستانی و دشتی، مقام اول تولید عسل کنار کشور را به خود اختصاص داده است.
زنبورداران بومی و مهاجر در این استان سالانه حدود ۱۶۰۰ تن عسل تولید میکنند. شهرستانهای دشتی، تنگستان، جم و دشتستان به دلیل برخورداری از اقلیم ملایم در ۹ ماه از سال (پاییز، زمستان و بهار)، هستههای اصلی این فعالیت هستند.
کیفیت بالا، عطر و طعم بینظیر و خواص دارویی فراوان، عسل کنار را به محصولی بسیار بازارپسند تبدیل کرده است.
قیمت این عسل در بازار با توجه به کیفیت و محل فروش متغیر است.
در مقابل، در شمال کشور، استان گلستان با دارا بودن بیش از ۳۵۰ هزار کلونی زنبور عسل، یکی دیگر از قطبهای مهم این صنعت است. محصول شاخص این منطقه، عسل نمدار است که از شهد درختان نمدار در جنگلهای هیرکانی به دست میآید. منطقه است؛ به طوری که میزان برداشت به ازای هر
تنوع بخشی در محصولات زنبورداری رویکرد دیگری است که زنبورداران ایرانی برای افزایش درآمد و بهرهوری پیش گرفتهاند.
امروزه در کنار تولید عسل، فعالیتهایی مانند پرورش ملکه، تولید ژل رویال (شاهانگبین) و جمعآوری گرده گل نیز در دستور کار قرار دارد و بازار این محصولات در شهرهای بزرگی مانند تهران، قم، سمنان و استانهایی مانند خراسان رونق دارد.
به طور کلی، استانهای بوشهر (با حدود ۱۰۰ هزار کلونی) و گلستان (با بیش از ۳۵۰ هزار کلونی) به عنوان دو قطب اصلی، نقش تعیینکنندهای در صنعت زنبورداری ایران ایفا میکنند.
اگرچه این صنعت با چالشهایی مانند تأثیرپذیری از نوسانات اقلیمی روبهرو است، اما کیفیت بالا و تنوع محصولات، آیندهای روشن را برای آن ترسیم میکند.