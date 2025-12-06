بوشهر و گلستان قطب‌های تولید عسل مرغوب کشور

استان بوشهر با تولید عسل کنار و استان گلستان با تولید عسل نمدار، به همراه تنوع بخشی به محصولات زنبورداری، از قطب‌های تولید عسل در کشور محسوب می‌شوند.