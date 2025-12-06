پخش زنده
فراخوان پویش دانشجوی متعهد و اثرگذار در صداوسیمای کیش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانشجویان میتوانند برای شرکت در این پویش، دلنوشته ها، عکس، فیلم، متن و پیام های صوتی خود را با محور شاخصههای دانشجوی متعهد و اثرگذار برای واحد فضای مجازی صداوسیمای کیش به شماره ۰۹۱۷۹۷۷۶۰۱۲ و یا نشانی @kish_irib در پیام رسانهای بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال کنند.
به شش نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.
آثار ارسالی علاوه بر انتشار در برنامههای مختلف رادیویی و تلویزیونی، در فضای مجازی صداوسیمای کیش، منتشر خواهد شد.