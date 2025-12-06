خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این همایش با تأکید بر اینکه توسعه زمانی معنا دارد که بر پایه علم، پژوهش و همراهی جامعه دانشگاهی پیش برود، گفت: خاک نقش حیاتی در امنیت غذایی، حیات طبیعی و توسعه پایدار دارد و بی‌توجهی به آن پیامدهایی، چون فرسایش، سیلاب، تخریب اراضی و تهدید منابع آب را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توسعه‌ای که به قیمت تخریب محیط‌زیست و نابودی خاک باشد، توسعه نیست، افزود: تغییرات اقلیمی و هشدار‌های کمبود آب و تشدید فرسایش خاک، لزوم اقدام علمی و فوری را بیشتر کرده است.

استاندار ایلام نقش دانشگاه را در حل مسائل زیست‌محیطی محوری دانست و تصریح کرد: مسائل خاک، آب و محیط‌زیست با سخنرانی و مقاله حل نمی‌شود؛ این موضوعات باید کاربردی شوند و دانشگاه مهم‌ترین محل تبدیل دانش به عمل است.

کرمی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان عنوان کرد: ۸۷ درصد مساحت ایلام را اراضی طبیعی و جنگلی تشکیل می‌دهد و نبود برنامه‌ریزی برای این سرمایه عظیم، استان را در بارش‌های شدید با خسارت و در خشکسالی‌ها با بحران مواجه می‌کند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مهم در حوزه کشاورزی و حفاظت از خاک خبر داد و اضافه کرد: تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ نیمه‌تمام، اجرای طرح‌های جنگلکاری و احیای اراضی در معرض بیابان‌زایی در دستور کار است که با اجرای آنها هزاران هکتار به اراضی آبی استان افزوده می‌شود و تثبیت خاک و افزایش تولید رخ خواهد داد.