مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی همدان از آغاز به کار بیستوچهارمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود دهبانیصابر گفت: این دوره از نمایشگاه با حضور ۷۰ واحد مشارکتکننده در فضایی افزون بر هفتهزار مترمربع برپا شده و آماده ارائه خدمات به همشهریان است.
او تصریح کرد: مشارکتکنندگان از استانهای همدان، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، یزد و اصفهان در این نمایشگاه حضور دارند و مجموعهای متنوع از فرشهای دستباف شامل فرشهای ابریشم قم، بیجار، ساروغ و زبرا عرضه میشود.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی همدان با اشاره به نوآوریهای این دوره از نمایشگاه گفت: برای نخستینبار نمایشگاه مجازی نیز راهاندازی شده و همشهریان میتوانند با مراجعه به سایت نمایشگاه، از غرفهها بهصورت آنلاین بازدید و محصول موردنظر خود را انتخاب کنند.
این نمایشگاه از امروز تا بیستویکم آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی همدان پذیرای علاقمندان است.