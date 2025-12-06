آغاز به کار بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود دهبانی‌صابر گفت: این دوره از نمایشگاه با حضور ۷۰ واحد مشارکت‌کننده در فضایی افزون بر هفت‌هزار مترمربع برپا شده و آماده ارائه خدمات به همشهریان است.

او تصریح کرد: مشارکت‌کنندگان از استان‌های همدان، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، یزد و اصفهان در این نمایشگاه حضور دارند و مجموعه‌ای متنوع از فرش‌های دستباف شامل فرش‌های ابریشم قم، بیجار، ساروغ و زبرا عرضه می‌شود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان با اشاره به نوآوری‌های این دوره از نمایشگاه گفت: برای نخستین‌بار نمایشگاه مجازی نیز راه‌اندازی شده و همشهریان می‌توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه، از غرفه‌ها به‌صورت آنلاین بازدید و محصول موردنظر خود را انتخاب کنند.

این نمایشگاه از امروز تا بیست‌ویکم آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان پذیرای علاقمندان است.