به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید معین در حاشیه همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی افزود: هم اکنون امکانات موجود ما برای ۲۰ روز تا یک ماه برای مبارزه با ملخ صحرایی کفایت می‌کند، بنابراین به اعتبار بیشتری برای خرید سم و نگهداری از تجهیزات نیاز داریم.

وی با اشاره به فراهم شدن شرایط جوی در منطقه و افزایش جمعیت ملخ صحرایی در شرق آفریقا و شبه‌جزیره عربستان، از احتمال ورود این آفت به ایران در اواخر زمستان و اوایل بهار خبر داد.

مدیرکل دفتر مبارزه آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که ملخ صحرایی توانایی جابه‌جایی ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتری دارد و در شرایط باد موافق تا یک هزار کیلومتر نیز حرکت می‌کند، افزود: این آفت تا ارتفاع ۱۸۰۰ متری نیز پرواز می‌کند و به دلیل شرایط خاص جوی امسال، احتمال هجوم آن به کشور افزایش یافته است.

سعید معین گفت: امسال وقوع پدیده‌های اقلیمی مانند النینو در ایران و دو قطبی اقیانوس هند موجب شده در جنوب کشور، بارندگی نرمال و بیش از نرمال در زمستان داشته باشیم و همین وضعیت در شرق آفریقا و شبه‌جزیره عربستان نیز رخ داده و سبز شدن بیابان‌ها شرایط تغذیه و تکثیر ملخ صحرایی را فراهم کرده است.

وی درباره مسیر حرکت ملخ صحرایی افزود: جمعیت ملخ‌ها پس از افزایش در شرق آفریقا، به سوی دریای سرخ و سپس جنوب شبه‌جزیره عربستان و یمن حرکت می‌کند و از آنجا امکان ورود آنها به ایران در استان‌های جنوبی وجود دارد.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: از این رو استان‌های جنوبی برای مبارزه با ملخ صحرایی باید در حالت آماده‌باش باشند.

سعید معین در همین حال پیش‌بینی کرد که ملخ صحرایی نخست وارد هرمزگان شود و سپس بوشهر، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان فارس و جنوب کرمان را درگیر کند.

وی گفت: سازمان حفظ نباتات کشور نامه‌ای رسمی به وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرده و وزارتخانه نیز به وزیر کشور مکاتبه کرده و قرار شده استانداران پنج استان خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان و کرمان ستاد‌های مقابله با ملخ صحرایی را فعال کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: همچنین مقرر شده است که این استان‌ها گزارش‌های هفتگی و ده‌روزه به ستاد مرکزی ارسال کنند و برای مدیریت بهتر شرایط، از ظرفیت‌های لشکری و کشوری نیز در عملیات مبارزه استفاده خواهد شد