به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، از آغاز ثبت‌نام در طرح ملی «کارورزی و مشوق کارفرمایی» خبر داد.

آقاجانلو افزود : این دوره شامل دو دوره سه‌ماهه کارورزی در محیط واقعی کار و دوره دوازده‌ماهه مشوق کارفرمایی است .

وی گفت : دوره سه ماهه کاروزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بدون هزینه برای کارفرما و با پوشش بیمه حوادث است که در پایان این دوره، مبلغ حدود ۶ میلیون تومان به حساب کارورز واریز می‌شود.

اقاجانلو افزود : در دوره دوم در صورت رضایت کارورز و کارفرما از عملکرد دوره کارورزی، قرارداد کاری ۱۲ ماهه منعقد می‌شود و کارفرما از پرداخت ۲۰٪ حق بیمه کارورز معاف خواهد شد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، تاکید کرد: این طرح فرصتی طلایی برای فارغ‌التحصیلان جهت کسب تجربه عملی و ورود به بازار کار و همچنین ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در جذب نیروی متخصص فراهم می‌کند.

کارورزان و کارفرمایان می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه ELMP.MCLS.TA.CHI.V.IR مراجعه کنند.