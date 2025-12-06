پخش زنده
ثبتنام در طرح ملی ۱۵ ماهه «کارورزی و مشوق کارفرمایی» در استان زنجان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، از آغاز ثبتنام در طرح ملی «کارورزی و مشوق کارفرمایی» خبر داد.
آقاجانلو افزود : این دوره شامل دو دوره سهماهه کارورزی در محیط واقعی کار و دوره دوازدهماهه مشوق کارفرمایی است .
وی گفت : دوره سه ماهه کاروزی ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بدون هزینه برای کارفرما و با پوشش بیمه حوادث است که در پایان این دوره، مبلغ حدود ۶ میلیون تومان به حساب کارورز واریز میشود.
اقاجانلو افزود : در دوره دوم در صورت رضایت کارورز و کارفرما از عملکرد دوره کارورزی، قرارداد کاری ۱۲ ماهه منعقد میشود و کارفرما از پرداخت ۲۰٪ حق بیمه کارورز معاف خواهد شد.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، تاکید کرد: این طرح فرصتی طلایی برای فارغالتحصیلان جهت کسب تجربه عملی و ورود به بازار کار و همچنین ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در جذب نیروی متخصص فراهم میکند.
کارورزان و کارفرمایان میتوانند جهت ثبتنام به سامانه ELMP.MCLS.TA.CHI.V.IR مراجعه کنند.