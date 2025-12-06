رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی به مناسبت روز دانشجو، یاد و خاطره شهدای دانشجو به ویژه دانشجویان شهید ۱۶ آذر، دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی به مناسبت روز دانشجو، یاد و خاطره شهدای دانشجو به ویژه دانشجویان شهید و مظلوم ۱۶ آذر، دانشجویان شهید دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را گرامی داشت.

متن پیام مهندس سعید اوحدی به شرح زیر است:

«یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»

«خداوند کسانی را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسیار بلندمرتبه می‌فرماید.» (سوره مجادله، آیه شریفه ۱۱)

شانزدهم آذرماه روزی تاریخی و یادآور بینش جوانانی است که در سال ۱۳۳۲ با حقیقت‌جویی به سوی آرمان‌های الهی و اجتماعی خویش حرکت کردند. آنان از دیرباز پرچم آگاهی را در دست و در برهه‌های حساس، حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و امروز این سرمایه‌های ارزشمند با آگاهی و تلاش، افق فردای ایران را روشن می‌سازند.

دانشجویان به عنوان بخش بزرگی از قشر علمی، نخبه و فرهیخته جامعه، آینده‌سازان میهن هستند که با علم پژوهی و روحیه پویندگی، جریان‌های علمی کشور را در دست دارند.

یکی از توفیق‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده است؛ فرهیختگانی که میراث‌دار خون پاک شهدا و طلایه‌داران دانش اندوزی و پیشرفت این مرز و بوم هستند. امروز دانشجویان با نشاط و بالندگی علمی و معنوی و همچنین با همتی بلند و عزمی استوار، حافظ ارزش‌های علمی، انقلابی و اسلامی کشور هستند و بی‌تردید درخشش آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ... ترسیمی حقیقی از آینده روشن ایران اسلامی خواهد بود.

یاد و خاطره شهدای دانشجو به ویژه دانشجویان شهید و مظلوم ۱۶ آذر، دانشجویان شهید دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را گرامی می‌دارم. امید آن که دانشجویان با تأسی از سلوک این شهدای بلندمرتبه، در تمام عرصه‌های زندگی موفق و پیروز باشند.

سعید اوحدی