خبرگزاری صداوسیما؛ به گزارشبه نقل از مرکز آمار ایران، این مرکز نرخ رشد ۶ ماه نخست امسال (۱۴۰۴) را اعلام کرد که بر اساس آن محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در ۶ ماه اول امسال به رقم ۵۰.۶۵۸‬ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در ۶ ماه اول سال قبل با نفت ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۸.۳۶۳ هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۰.۳، گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۱.۸، سایر معادن ۲.۵، صنعت ۱.۱-، توزیع گاز طبیعی ۱.۴-، تأمین آب و برق ۸.۴- و ساختمان ۰.۸- درصد) و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev ۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

در حالی که اکثر بخش‌های اقتصادی در تابستان امسال رشد منفی را تجربه کرده‌اند، اما نفت توانسته با تولید ناخالص داخلی بیشتر، از منفی‌شدن رشد اقتصادی ایران جلوگیری کند. در این میان، به قیمت‌های ثابت، نفت در این مدت ۲۳.۷ درصد از رشد اقتصادی کشور را محقق کرده است، این درحالی است که سهم نفت در تابستان سال ۱۴۰۳ در تحقق رشد اقتصادی ۲۳.۱ درصد برآورد شده است.

اعداد منتشر شده از سوی مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش نفت در ۶ ماهه نخست امسال ۱.۸ درصد بوده است، این در حالی است که رشد اقتصادی این بخش در بهار امسال ۰.۸ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین در شرایطی که اکثر بخش‌های اقتصادی ایران با کاهش شدید رشد همراه بوده‌اند، نفت در تابستان امسال رشد یک درصدی را به خود اختصاص داده است. این اعداد نشان می‌دهد ایران در سه ماهه دوم امسال نفت و گاز بیشتری را استخراج کرده و به فروش رسانده است.