\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u060c\u00a0 \u0627\u0646\u0628\u0648\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0642\u0637\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0648 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0627\u0633\u062a.\n