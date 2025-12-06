تولیدکنندگان یزدی در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران موفق به کسب تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و گواهی نامه اهتمام به کیفیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با شعار «کیفیت؛ متفاوت فکر کنید» در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل ارم تهران برگزار شد.

در این مراسم از واحد‌ها و شرکت‌هایی که در ارزیابی‌های این دوره موفق به کسب امتیاز لازم شده بودند، با اهدای تندیس برنزین، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و گواهی نامه اهتمام به کیفیت تقدیر و تجلیل شد.

از استان یزد، شرکت سیم و کابل یزد، شرکت کاشی امین یزد و شرکت پرشین پوشش پلیمر موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره و شرکت بنیاد بتن جنوب شرق موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت تک ستاره شدند.

شرکت شیشه شناور اردکان نیز گواهی نامه اهتمام به کیفیت دریافت کرد.