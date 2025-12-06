تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهاردهم لیگ یک با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ مقابل نفت و گاز گچساران به برتری رسید.

برد قاطع نساجی مقابل نفت و گاز گچساران

برد قاطع نساجی مقابل نفت و گاز گچساران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهاردهم لیگ یک با نتیجه ۳ بر ۰ میزبان نفت و گاز گچساران شد و با ۳۳ امتیاز صدرنشینی خود در جدول را محکم کرد.

شاگردان فراز کمالوند که قصد جبران شکست هفته پیش را داشتند، تنها ۵۰ ثانیه پس از آغاز بازی، با بهره‌گیری از اشتباه دروازه‌بان حریف، توسط حسین شنانی گل اول را زدند. سپس در دقیقه ۱۳، سعید باقرپسند و در دقیقه ۶۴، علیرضا ملکی (با پاس شنانی) دو گل دیگر نساجی را به ثمر رساندند.

سرمربی نساجی در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: امروز سه امتیاز حساس کسب کردیم. ما در این فصل در لیگ یک بدون شکست هستیم و بازی با مس شهربابک را داور باخت ما را رقم زد. تا عمر دارم فرهاد امینی (داور آن بازی) را نمی‌بخشم.

کمالوند با تشکر از کمیته داوران برای استفاده از داور باتجربه در این بازی، از تقویت تیم در نیم‌فصل دوم خبر داد و گفت: «از چهارچوب تیم راضی‌ام، اما قطعاً تقویت خواهد شد.»

این پیروزی قاطع، حاشیه امن ۱۰ امتیازی نساجی را نسبت به تیم دوم جدول حفظ کرد. نفت و گاز گچساران با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم ایستاد.