استاندار گیلان گفت: باید استان به هاب منطقهای و دریایی تبدیل شده و منافع آن به همه مردم برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان، با اشاره به اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر، گفت: اجلاس استانداران که با همکاری مسئولان امنیتی، نظارتی، مجلس شورای اسلامی و با هماهنگی و همکاری کامل دستگاههای مرتبط برگزار شد، مانند بذری که برای به ثمر رسیدن آن باید تلاش کرد.
وی با بیان اینکه چنین اجلاسهایی به نظم و حمایت طولانی نیاز دارد، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی، رفت و آمدهای مسئولان بینالمللی، تقویت اعتماد و حضور سرمایهگذاران و متعاقب آن رونق اقتصادی منطقه و کشور را در پی خواهد داشت.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه این اجلاس مقدمهای برای برگزاری دیگر رویدادهای بینالمللی در حوزههای مختلف خواهد شد، افزود: با برنامه ریزی شده، اجلاس روسای دانشگاههای عراق اردیبهشت سال آینده در رشت برگزار میشود و این رویدادها در بلندمدت سبب توسعه و پیشرفت برای طرفین خواهد شد.
وی در خصوص دستاوردهای اجلاس استانداران استانهای ساحلی حاشیه خزر، گفت: استقرار شعبه میربیزنس بانک در منطقه آزاد انزلی یکی از دستاوردهای این اجلاس است و این بانک شعباتی در تهران، مسکو و سنپترزبوگ دارد که مراودات مالی را برای تجار تسهیل میکند.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر، سبب شد امروز نمایندگان اتاق بازرگانی کشور ترکیه در استان حضور داشته باشند، گفت: در روزهای آینده هم یکی از استانداران روسیه به گیلان سفر میکند و در این هفته به جلسهای در مسکو دعوت شدیم.
هادی حق شناس با بیان اینکه گیلان باید مرکز تجارت استانهای همجوار شود، گفت: گیلان باید به هاب منطقهای و دریایی تبدیل شده و منافع آن به همه مردم برسد و استانهای همجوار هم برای سفر به کشورهای اطراف، از فرودگاه رشت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه به توسعه فرودگاه بین المللی رشت نیاز داریم، افزود: باند فرودگاه بین المللی سردا جنگل رشت مناسب همه هواپیماهای پهن پیکر نیست و ۲ همت اعتبار ملی برای توسعه باند این فرودگاه اختصاص یافته است.
استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان امسال برای تکمیل پروژههای عمرانی به حدود ۸ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: میزان تسهیلات بانکی تخصیص یافته در مقایسه با پروژههای عمرانی گیلان کمتر است که باید جبران شود و میتوان از اوراق مرابحه به عنوان ابزار جدید مالی استفاده کرد.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ۹۰ همت بین تسهیلات بانکی و سپردههای مردم فاصله افتاد، گفت: بانکها باید از این شکاف با عنوان اوراق مرابحه به استان کمک کنند، تا بتوانیم از منابع دولتی و بانکی با عناوین اوراق مشارکت، اسناد خزانه و مرابحه برای اتمام پروژههای نیمه تمام گیلان استفاده کنیم.
هادی حق شناس در خصوص حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی، افزود: گیلان آمادگی دارد برای راه اندازی مرغداری و رونق تولید مرغ، زمین به شرکتهای خارجی واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه صادرات ترکیه به عنوان چهارراه انرژی، امسال به ۳۹۵ میلیارد دلار رسید که این دستاورد را جشن میگیرند، گفت: گیلان جذابیتها و ظرفیتهای بسیاری دارد که باید برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان فعال شود.