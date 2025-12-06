خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ عملیات ساخت پل چهارمتری ورودی شهر زرنه با حضور مسئولان آغاز شد، این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی‌ها، ظرف چهار ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

هدف از اجرای این طرح، تسهیل تردد شهروندان، کاهش خطرات ترافیکی و افزایش ایمنی در محور ورودی زرنه عنوان شده است؛ محوری که نقش مهمی در روان‌سازی ورود و خروج وسایل نقلیه به این شهر دارد.

مسیر زرنه به دلیل عبور کامیون‌های حامل کالا به سمت مرز سومار، یکی از محور‌های اصلی تردد در شهرستان ایوان محسوب می‌شود به همین دلیل احداث این پل می‌تواند روند حمل‌ونقل تجاری منطقه را تسهیل کرده و به بهبود جریان مبادلات مرزی کمک کند.

زرنه به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا به مرز سومار، از نقاط مهم تردد در ایوان به‌شمار می‌رود و اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله احداث پل‌ها و اصلاح محور‌های ارتباطی، از اولویت‌های راهداری استان برای ارتقای ایمنی و توسعه حمل‌ونقل در این منطقه است.