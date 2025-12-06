پخش زنده
استاندار خراسان رضوی پیشنهاد داد تفاهمنامه همکاری بین سازمان همیاری شهرداریهای این استان و مجلس استان نجف امضا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این پیشنهاد به منظور انتقال تجربیات موفق و در راستای گسترش همکاریها در مدیریت شهری، داده شده است.
اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: غلامحسین مظفری در دیدار با رئیس مجلس استان نجف با اشاره به رویکرد توسعهمحور استان اظهار کرد: علاقهمند هستیم روابط اقتصادیمان را علاوه بر روابط فرهنگی با کشور عراق گسترش دهیم و در این مسیر، ظرفیتهای خوبی در خراسان رضوی وجود دارد که میتواند با اقتصاد عراق مکمل باشد.
وی با بیان توانمندیهای موجود در حوزه مدیریت شهری افزود: ما در سازمان همیاری شهرداریها، سازمانی متشکل از سهام ۹۶ شهرداری استان را داریم که تجربیات خوبی در اختیار دارد که میتوان از این ظرفیت برای توسعه همکاریها بهره برد و این تجربیات در حوزههای مختلف قابل انتقال و استفاده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه تأمین مالیِ مرتبط با شهرداریها نیز در ایران تجربههای موفقی داریم، از جمله ایجاد بانکی که شهرداریها سهامداران آن هستند و این تجربه میتواند برای طرف عراقی نیز مفید و راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: در بحث استفاده از تجربیات شهرداریها، میتوان یک تفاهمنامه کلی بین مجلس استان نجف و سازمان همیاری شهرداریهای استان تنظیم و پیشنویس آن را آماده و برای کارهای جزئیتر نیز میتوان از این تفاهمنامه استفاده کرد.
به گفته او، در این مسیر، سازمان همیاری شهرداریها میتواند بهعنوان کارگزار و رابط عمل و تجربیات حوزههای مختلف را به طرف مقابل منتقل کند.
علاقهمند به استفاده از تجربیات طرف ایرانی در زمینه شهرداری هستیم
رئیس مجلس استان نجف هم در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق میان دو منطقه گفت: ارتباطات دینی و فرهنگی و مشترکات زیادی میان نجف و خراسان رضوی وجود دارد و هم اینک نیز شرکتهای ایرانی در عراق و بهویژه در نجف فعالیت میکنند که ما دست این شرکتها را باز گذاشتهایم و این مجموعهها در حوزه تجارت و زیرساخت در حال فعالیت هستند.
حسین العیساوی افزود: خراسان رضوی و مشهد در زمینه شهرداری عملکرد موفقی داشتهاند و ما علاقهمند هستیم در این حوزه از تجربیات خراسان رضوی استفاده کنیم.
او خطاب به استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شما در موضوع خدمات شهری، امور را به شرکتهای خصوصی واگذار کردهاید، تصریح کرد: در حالیکه ما هنوز چنین اقدامی انجام ندادهایم و تمایل داریم تجربیات شما را در این زمینه بهدست آوریم.
رئیس مجلس استان نجف ادامه داد: انتظار داریم شرکتهای فعال در این حوزه و همچنین افراد متخصص و فعالان این عرصه را به ما معرفی کنید تا بتوانیم از دانش و تجربه آنها بهرهمند شویم.
وی در پایان با دعوت رسمی از استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست داریم میزبان شما در نجف باشیم و از حضور شما به همراه متخصصانتان استقبال میکنیم. در آنجا، درخواستها و تفاهمنامههایی نیز آماده خواهیم کرد تا بستر همکاریهای مشترک بیش از پیش فراهم شود.