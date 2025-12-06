

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی آلمان و هلند برگزار می‌شود، امروز تیم ملی هندبال بانوان ایران از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران به مصاف پاراگوئه رفت.

پاراگوئه که در اولین بازی خود در جام ریاست فدراسیون جهانی مقابل اروگوئه به پیروزی دست یافته بود امروز مقابل ایران با نتیجه ۳۳ - ۲۰ به برتری رسید.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در جام ریاست فدراسیون جهانی در گروه اول قرار گرفته، بعد از رویارویی با کرواسی و پاراگوئه، دوشنبه در سومین بازی خود در این مرحله به مصاف اروگوئه می‌رود.

مسابقات هندبال زنان با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی شکست خورد.

تیم کرواسی با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های پاراگوئه با ۲ و اروگوئه و ایران بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.



