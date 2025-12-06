پخش زنده
اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل در کلانشهر کرج در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تمدیدشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز از اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل در روز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برابر مصوبه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا خبر داد.
وي خاطرنشان کرد: خودروها براساس زوج يا فرد بودن آخرين عدد سمت راست پلاک تفکيک شده و در صورت تردد غيرمجاز در سطح شهر توسط دوربينهاي منصوبه در سطح شهر و مأموران پليس راهور به مبلغ ۲ ميليون ريال اعمال قانون خواهند شد.
وی افزود: تردد خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، اتوبوس همچنين وسايل نقليه امدادرسان از قبيل اورژانس، آتش نشانی مجاز است.