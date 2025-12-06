به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل با اعلام این خبر، گفت: همچنین در کارگروه زیربنایی و توسعه با اجرای چهار پرونده از مجموع ۳۱ پرونده مخالفت و پنج پرونده دیگر نیز به دلیل نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر و تکمیل مدارک و مستندات در جلسات آتی مطرح خواهد شد.

یوسف باقرزاده افزود: طرح‌های مورد بررسی در کارگروه زیربنایی با توجه به دستور کار ارائه شده مربوط به حوزه‌های مختلف اعم از کارگاه فرش دستبافت، تولید گیاهان زینتی در گلخانه، مجتمع خدماتی و رفاهی، مراکز تفریحی و سرگرمی و بسته‌بندی میوه خشک است که در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، خلخال، گرمی، نیر، نمین و سرعین اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با کارگروه به تصویب و تسریع در اجرای این طرح‌ها کمک کرده و از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم شهری جلوگیری می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل از آغاز عملیات اجرایی طرح مشارکتی ۳۳ واحدی با کاربری تجاری و مسکونی در شهرک اندیشه اردبیل خبر داد و گفت: زیربنای کلی این طرح چهار هزار و ۸۸۵ مترمربع است که از این تعداد ۲ هزار و ۵۲۷ مترمربع مربوط به مساحت واحد‌های مسکونی و ۹۸۳ متر مربوط به واحد‌های تجاری خواهد بود.

باقرزاده افزود: عملیات ساخت این طرح مشارکتی با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان و توسط شرکت زرین ستون شمالغرب انجام خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: طراحی سه طرح مشارکتی در شهرک کارشناسان در قالب ۷۴ واحد مسکونی و یک طرح مشارکتی دیگر در شهرک شهید سلیمانی اردبیل با ۱۶ واحد تجاری و ۵۰ واحد مسکونی در دست اقدام دارد.

کارگروه زیربنایی و توسعه با هدف ترسیم مسیر توسعه متوازن و پایدار در استان اردبیل ایجاد شده است.