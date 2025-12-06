به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از آغاز مرحله جدید انسداد محور کندوان از فردا (یکشنبه ۱۶ آذر) برای ادامه عملیات ایمن‌سازی این جاده کوهستانی خبر داد.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد در این محور در حال حاضر کاملاً روان است، گفت: انسداد جاده از فردا ساعت ۷ صبح در راستای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و تکمیل سقف گالری پیش‌ساخته در محدوده کمرزرد آغاز می‌شود.

وی برنامه زمان‌بندی دقیق این انسداد را به شرح زیر اعلام کرد:

از یکشنبه ۱۶ تا سه‌شنبه ۱۸ آذر: هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۷ غروب.

روز چهارشنبه ۱۹ آذر: از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: این محدودیت‌ها به صورت کنترل‌شده اجرا می‌شود تا عملیات عمرانی با کمترین اختلال انجام شود. جابه‌جایی ساکنان و تردد محلی تا قبل از محدوده پروژه امکان‌پذیر است و نیروهای پلیس برای هدایت خودروها در محل مستقر خواهند بود.

سرهنگ عبادی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: ساخت گالری پیش‌ساخته نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور و جلوگیری از ریزش سنگ، به ویژه در فصل بارندگی دارد.

وی از رانندگان و مسافران خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کوهستانی استان را از طریق سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی بررسی کنند تا با برنامه‌ریزی مناسب سفر خود را انجام دهند.

این انسداد، ادامه عملیات عمرانی آغاز شده از هفته گذشته (۱۰ آذر) در این محور است.