به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد:با توجه به آلودگی هوا تمامی مهد‌های کودک پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.

البته ادارات دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز یکشنبه ، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.