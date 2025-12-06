پخش زنده
امروز: -
طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ مدارس استان قم غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد:با توجه به آلودگی هوا تمامی مهدهای کودک پیش دبستانیها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.
البته ادارات دولتی، بانکها و دانشگاهها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده نمایند.