به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، نشست شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امروز شنبه به میزبانی آقای پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.

همچنین نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

گفتنی است، سران قوا در این نشست‌ها، مهم‌ترین موضوعات کشور را بررسی کردند.