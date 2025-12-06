پخش زنده
نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین، نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امروز شنبه به میزبانی آقای پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
همچنین نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
گفتنی است، سران قوا در این نشستها، مهمترین موضوعات کشور را بررسی کردند.