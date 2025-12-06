پخش زنده
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد : جریان گاز در محدوده جاده بیستون، فردا قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، به اطلاع مردم شریف شهرستان کرمانشاه میرساند به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده جاده بیستون، شامل: روستاهای سرارود علیا و سفلی، میرزاکوسه، سهچک، چالابه و کارخانه رب پرامان، در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ از ساعت ۸ صبح تاپایان تعمیرات، قطع یا با افت فشار مواجه میگردد.
ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی ساکنین محترم این مناطق، تقاضا میشود از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز خودداری گردد.