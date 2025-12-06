

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، به اطلاع مردم شریف شهرستان کرمانشاه می‌رساند به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده جاده بیستون، شامل: روستا‌های سرارود علیا و سفلی، میرزاکوسه، سه‌چک، چالابه و کارخانه رب پرامان، در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ از ساعت ۸ صبح تاپایان تعمیرات، قطع یا با افت فشار مواجه می‌گردد.

ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی ساکنین محترم این مناطق، تقاضا می‌شود از هرگونه دستکاری رگولاتور‌های گاز خودداری گردد.