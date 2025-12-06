بر اثر انفجار در یک خط لوله در مرکز شهر دهدشت دو نفر از کارکنان شرکت گاز کهگیلویه دچار سوختگی شده و به اورژانس انتقال داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ حدود ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه بعدازظهر در خیابان امام خمینی شمالی دهدشت لوله انتقال گاز که از زیر کانال آب (جدول) قرار گرفته بود و دو نفر از نیرو‌های شرکت گاز قرار بود عملیاتی بر روی این لوله انجام دهند به دلیل وجود گاز فشار بالا در لوله دچار انفجار شده و به گفته شاهدان عینی این دو نفر دچار سوختگی و موج انفجار شدند.

در پی این حادثه گاز بسیاری کسبه بازار و منازل در خیابان امام خمینی شمالی خیابان‌هایی محله‌هایی اطراف آن قطع شد و تا لحظه تنظیم این خبر که حدود سه ساعت از این حادثه می‌گذرد؛ ولی هنوز وصل نشده است.