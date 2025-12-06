تأکید رئیس ایدرو بر توسعه ظرفیتهای اقتصاد چرخشی در کشور
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بر تقویت زنجیره تولید پاک، بومیسازی فناوری و توسعه و ارتقای ظرفیتهای اقتصاد چرخشی تاکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در بازدید از شهرک تحقیقاتی کاوش بحث حمایت از فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: سازمان گسترش مأموریت دارد فضای رشد شرکتهای دانشبنیان و نوآور را تسهیل کند و با رفع موانع، مسیر ورود آنها به بازارهای ملی و منطقهای را هموار سازد.
وی ادامه داد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان در این شهرک تحقیقاتی، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، حمایت از تجاریسازی، تسهیل مسیر دریافت مجوزهای تخصصی، همراهی در فرآیند تأمین مالی و ارائه بستههای پشتیبانی برای واحدهای نوپا با هدف تقویت زنجیره تولید پاک، بومیسازی فناوری و ارتقای ظرفیت اقتصاد چرخشی در کشور در دستور کار ایدرو قرار دارد.
به گفته معاون وزیر صمت؛ با حمایت ایدرو، شهرک تحقیقاتی کاوش به قطب اصلی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد چرخشی ایران تبدیل میشود.
علی حدادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار بر لزوم تسریع فرآیندهای اداری و افزایش اعتبارات هدفمند برای شرکتهای نوپا تأکید کرد.
شهرک تحقیقاتی کاوش به عنوان یکی از زیرمجموعههای ایدرو، هماکنون میزبان ۱۴ شرکت دانشبنیان و واحد فناور است، به گفته علی تشنه دل مدیر عامل شهرک تحقیقاتی؛ اشتغال تخصصی شرکتهای دانشبنیان در این مجموعه تثبیت و مسیر توسعه آنها در حوزه اقتصاد چرخشی با سرعت بیشتری در جریان است.
براساس این گزارش؛ اقتصاد چرخشی یا اقتصاد دورانی مدلی از تولید و مصرف شامل به اشتراک گذاری، اجاره، استفاده مجدد، تعمیر، نوسازی و بازیافت مواد و محصولات موجود تا حد امکان است. به این ترتیب چرخه عمر محصولات افزایش مییابد و در عمل ضایعات به حداقل میرسد.