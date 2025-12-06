به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با اشاره به پرداخت کالابرگ الکترونیک به شیوه جدید گفت: موضوع کالابرگ برای دهک‌های قشر ضعیف و کم‌درآمد می‌تواند کمک حال باشد بنابراین باید مبالغی که گفته می‌شود، با تورم همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکید بر اینست که موضوع کالابرگ ماهانه به قشر‌های ضعیف و کم درآمد پرداخت شود تا این خانواده‌ها بتوانند در تهیه مایحتاج زندگی خود با مشکلی مواجه نشوند و از طرفی دولت نیز در پرداخت مبالغ، تورم را نیز مدنظر داشته باشد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ افزود: موضوع کالابرگ، دارای اهیمت بالایی است که مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت، تاکید بسیاری بر پرداخت درست و به موقع آن دارد و دولت باید از تمام ظرفیت خود اجرای برای این امر به بهترین شکل ممکن بهره گیرد.

وی تصریح کرد: دولت باید در موضوع کالابرگ محدوده اقلام را افزایش دهد تا سبد خانوار با محدودیت مواجه نشود. از طرفی مبالغ اختصاص داده شده نیز باید با تورم افزایش یابد تا محدودیت برای خانواده‌ها ایجاد نکند.

جوکار خاطرنشان ساخت: اجرای صحیح موضوع کالابرگ عامل مهمی در جلوگیری از فشار اقتصادی بر خانوار‌های کم‌درآمد است، بنابراین به هر میزان دولت بتواند در این طرح موفق عمل کند، می‌تواند سطح رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.