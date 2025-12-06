به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفته ششم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در یکی از بازی های مهم هفته ، هپکو اراک با میهمان رده چهارمی خود استقلال کازرون ۲۴ - ۲۴ مساوی شد .در این مسابقه، ابتدا تیم هپکو اراک از میهمان خود پیش افتاد ، اما در ادامه تیم استقلال با بهره از تجربه بازیکنان خود و با تکیه به اندوخته ۸ امتیازی خود هندبالیست های اراکی را از دست یابی به اولین پیروزی فصل خود ناکام گذاشت تا هپکو اولین امتیاز فصل خود را در لیگ برتر پس از ۶ هفته کسب و امیدوانه تر به ادامه لیگ نگاه کند .بدین ترتیب در پایان هفته ششم تیم های سایپا تهران، مس کرمان و استقلال کازرون با ۱۲ ، ۱۰ و ۹ امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم سپاهان نوین با ۲ امتیاز ، هپکو اراک با یک امتیاز و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز ،سه تیم انتهای جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال هستند .

در هفته هفتم این رقابت‌ها هپکوی اراک پنجشنبه ۲۰ آذر میهمان پرواز هوانیروز خواهد بود