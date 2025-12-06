سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران: متوسط فرسایش سالانه خاک در کشور به ۱۵ تن در هر هکتار رسیده که نتیجه آن آلودگی منابع آبی و تهدید جدی امنیت غذایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیموری یانسری در نشست روز جهانی خاک که با حضور مدیران استانی، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و محیط زیست در مجتمع فرهنگی دکتر جهانگیری حسین‌آباد بهشهر برگزار شد، خاک را بستر امنیت غذایی و توسعه پایدار توصیف کرد.

وی با اشاره به قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ گفت: دو تهدید جدی فرسایش و آلودگی، خاک کشور را نشانه رفته‌اند. متوسط فرسایش سالانه در ایران به ۱۵ تن در هر هکتار می‌رسد که نتیجه آن ورود حجم عظیم رسوبات به منابع آبی و کاهش کیفیت آب است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران افزود: بخش قابل توجهی از آلودگی خاک ناشی از پساب‌های صنعتی، کشاورزی، پزشکی و فاضلاب‌هاست و این شرایط هشداری جدی است تا قدر این گنجینه زیستی را بیش از گذشته بدانیم.

تیموری با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی خاک «خاک‌های سالم، شهرهای سالم» است، تأکید کرد: هیچ شهری با خاک آلوده، محیط زیست سالم نخواهد داشت. آلودگی خاک مستقیماً کیفیت هوا و آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی راه برون‌رفت را «اصلاح الگوی کشت، مدیریت صحیح منابع خاک و رعایت اصول فنی در کشاورزی» دانست و با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، خاک را مظلوم‌ترین منبع زیستی و زیربنای سلامت شهرها خواند.

در ادامه این نشست، متخصصان و مدیران مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی آخرین یافته‌های علمی خود را درباره فرسایش خاک، مدیریت مواد آلی و ضرورت آموزش کشاورزان ارائه کردند.