در نشست جمعی از واقفان و روحانیان که در مهاباد برگزار شد، بر ترویج و احیای فرهنگ وقف و همچنین تقویت همکاری روحانیون با سازمان اوقاف تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی در این جلسه از رشد قابل توجه درآمد موقوفات استان خبر داد.

حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت اعلام کرد که درآمد موقوفات استان در هشت‌ماهه نخست امسال به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است. به گفته او، بخش عمده این درآمد برای مساجد و امام‌زاده‌ها هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه گستره موقوفات استان افزود: موقوفات آذربایجان‌غربی که طی ۸۰ تا ۹۰ سال گذشته حدود ۵ هزار هکتار بوده، اکنون با پیگیری‌های معاونت حقوقی و اجرایی اوقاف به ۷۰ هزار هکتار رسیده است. جوانبخت تأکید کرد که برای تمامی این موقوفات فرایند اخذ سند تک‌برگی در حال انجام است که این اقدام نخستین گام اساسی در تثبیت مالکیت موقوفات به شمار می‌رود.

فرماندار ویژه مهاباد، محمدصادق امیرعشایری نیز در این نشست با اشاره به آثار و برکات وقف در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر ضرورت حفاظت و بهره‌برداری صحیح از موقوفات تأکید کرد. ماموستا عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد نیز بر نقش وقف در گسترش خدمات دینی و اجتماعی تأکید داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد، سید حسین مقتدر نیز میزان درآمد موقوفات این شهرستان در سال جاری را ۱۳ میلیارد تومان اعلام کرد. وی گفت: امسال اسناد ۶۵۶ موقوفه تجدید و برای ۹۶ درصد از رقبات شهرستان سند اجاره‌ای صادر شده و تنها ۴ درصد باقی مانده است. مقتدر افزود: از مجموع درآمد امسال، ۷ میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان هزینه شده است.

در پایان نشست، بر گسترش تعامل روحانیون با اداره اوقاف، حفاظت از موقوفات و پیگیری بهسازی مسجد سور توسط اداره اوقاف تأکید شد.