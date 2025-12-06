پخش زنده
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مقابل میهمان خود پالایش نفت بندرعباس به برتری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته چهاردهم لیگ آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان پالایش نفت بندرعباس بود که در پایان توانست حریف خود را با نتیجه ۲ بر ۱ بدرقه کند.
در این دیدار محسن سیفی در دقیقه ۴۳ و امید سینگ در دقیقه ۶۵ برای صنعت نفت آبادان و اسماعیل پور درویش در دقیقه ۶ برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.
با این نتیجه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۲۴ امتیاز در مکان دوم و تیم پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور جام آزادگان قرار دارند.