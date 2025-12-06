سومین قرارگاه ملی جهاد تبیین وجلسه جهاد تبیین با موضوع فن آوری پاسخ به شبهات ودشمن شناسی ویژه طلاب و روحانیون در برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مراسم قرارگاه ملی جهاد تبیین بر ضرورت تقویت جریان‌سازی رسانه‌ای، افزایش سواد خبری و مقابله با شایعات و اخبار نادرست در فضای مجازی تاکید کرد.

سردار جوانی افزود: همه ظرفیت‌ها باید پای کار بیاید تا دشمن در اهدافی که برای ضربه زدن به کشور دارد ناکام بماند و نسخه برای این مقابله جهاد تبیین است، که دشمن هیچ وقت دچار محاسبات اشتباه نشود.