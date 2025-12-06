پخش زنده
سرمربی پیشین تیم ملی بسکتبال ایران، با تصمیم کمیته فنی و پس از بررسی گزینههای مختلف، بهعنوان مربی و سوپروایزر تیمهای پایه کشورمان منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه اخیر کمیته فنی فدراسیون، پس از بحث و تبادل نظر درباره برنامههای توسعهای بخش پایه و ارزیابی گزینههای بینالمللی از کشورهای یونان، صربستان و لیتوانی، واسلین ماتیچ بهعنوان گزینه نهایی برای هدایت و نظارت بر تیمهای پایه انتخاب شد.
ماتیچ، مربی باسابقه صربستانی، پیشتر در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ هدایت تیم ملی بزرگسالان ایران را برعهده داشت و در این دوره همراه تیم ملی به قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۰۹، حضور در جام جهانی ۲۰۱۰ ترکیه، کسب مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ و قهرمانی رقابتهای غرب آسیا ۲۰۱۱ دست یافت.
این مربی کارکشته طی سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر بسکتبال پایه داشته و هدایت تیمهای ملی هند در ردههای بزرگسالان، زیر ۱۸ سال و زیر ۱۶ سال را برعهده داشته است. حضور او در رقابتهای آسیایی ردههای پایه از جمله مسابقات زیر ۱۶ سال قطر ۲۰۲۲ و زیر ۱۸ سال تهران، بخش مهمی از کارنامه او در بسکتبال پایه محسوب میشود.
ماتیچ علاوه بر این سابقه هدایت تیمهای ملی لبنان، سوریه و عراق و همچنین تیمهای باشگاهی در اروپا و آسیا را در رزومه حرفهای خود دارد.