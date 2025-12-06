به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حج و زیارت آذربایجان غربی، واجدان شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به انتخاب و ثبت‌نام در یکی از کاروان‌های شهرستان محل سکونت خود اقدام کنند. همچنین لازم است متقاضیان حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از ثبت‌نام اینترنتی به دفتر کاروان منتخب مراجعه کرده و مراحل تکمیلی ثبت‌نام را پیگیری کنند.

براساس اعلام این اداره، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی کرده و وجوه مربوطه را واریز کرده‌اند و تاکنون انصراف نداده‌اند، امکان ثبت‌نام در این دوره را خواهند داشت.