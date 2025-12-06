مدارس فردا و پس فردا تعطیل شدند؛ تعطیلی دانشگاهها تا پایان هفته
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی مدارس در همه مقاطع تحصیلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه و دانشگاه ها تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا نیک روز گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطرار و موافقت استاندار، مدارس در همه مقاطع تحصیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه شانزدهم و هفدهم آذرماه تعطیل و آموزش به صورت مجازی است.
وی تصریح کرد: همچنین دانشگاههای استان تا پایان این هفته (۲۱اذرماه ) تعطیل شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این اقدام در راستای قطع زنجیره انتقال شیوع بیماری آنفلونزا گرفته شد.