کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان امروز تشکیل جلسه داد و در این نشست استاندار از وضعیت کدینگ گلایه کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دستورالعمل ۲۴ ماده ای ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت، به کرمان رسید .

محمد محبی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۸۸ هزار پرونده غیر فعال متقاضی سوخت در حوزه های مختلف خبر داد وبا تاکید بر استفاده از ابزارها در راه صرفه جویی ، گفت: با شناسایی تراکتور های غیر فعال در حوزه کشاورزی ، صرفه جویی چشمگیری شکل گرفته است

، وی با اعلام این که ۶۴ میلیون از ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه ، در حمل و نقل زمینی مصرف میشود گفت :، شفافیت از حوزه تولید تا مصرف بنزین مشخص است ، اما اینکه قاچاق شکل می‌گیرد ، قابل توجیه نیست .

وی افزود :از ابتدای سال ۴ ونیم میلیون لیتر صرفه جویی ، داشتیم و عملا از واردات نفت و گاز بی نیاز شدیم

وی بر نظارت بیشتر بر خطوط لوله فرآورده های نفتی تاکید. کرد و با گلایه از عدم نظارت در این حوزه گفت: ۱۸ هزار کیلومتر خطوط لوله داریم اما دریغ از یک کیلومتر که به ابزار نظارتی ، مجهز باشند .

مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶۰۰ هزار فقره کارت سوخت ، فاقد خودرو در کشور خبر داد

وی با اشاره به طرح ۲۴ ماده ای ریاست جمهوری ، ۷۴۶ میلیون لیتر کشف فیزیکی در شش ماهه نخست امسال از دستاوردهای این طرح ۲۴ ماده ای بیان کرد .

محبی تاکید کرد : اگر دستگاهی ترک فعل کند در این حوزه ، برخورد میشود که تا کنون چهار وزارتخانه کارت زرد را دریافت کرده اند

آقای بلوچی فرماندار عنبرآباد هم در این جلسه خواستار چاره اندیشی در حوزه تخصیص سوخت مورد نیاز گلخانه ها، و همچنین نصب دوربین پلاک خوان در جایگاه های عرضه سوخت شد .

استاندار در نشست شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ، بر حمایت همه جانبه از گلخانه داران در حوزه تخصیص سوخت تاکید کرد .

وی با اشاره به عملیات هفته قبل در جنوب استان و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت ، بر تداوم این طرح تاکید کرد .

وی موضوع کدینگ در استان مبارزه با قاچاق سوخت، را تبعیض آمیز دانست و گفت: متاسفانه موضوع کدینگ نارضایتی مردم را در پی داشته است و بزودی این طرح متوقف و در خصوص ادامه آن تصمیم گیری و اعلام می‌شود

وی کدینگ را غیر قانونی دانست و بر راهکار بهتر و کاربردی تری مبنی بر مبارزه با قاچاق سوخت تاکید کرد .در حاشیه این جلسه رحمان جلالی به دستاوردهای آن اشاره کرد .

محمد محبی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به دستورالعمل ۲۴ ماده ای ریاست جمهوری در راستای مبارزه با قاچاق سوخت پرداخت ،وی همچنین موضوع کدینگ را از برنامه های در دستور کار مسئولان استانی دانست ..