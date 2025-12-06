پخش زنده
در جریان بازدید و بررسی روند فعالیت بنیاد کودک و چند مرکز خیریه مهاباد، بر تقویت جذب مشارکتهای مردمی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به نیازمندان، بهویژه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این برنامه، مسائل و چالشهای بنیاد کودک مهاباد از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
سلیمان درویشزاده، رئیس دفتر نمایندگی بنیاد کودک در مهاباد، با اشاره به فعالیتهای این مرکز گفت: بنیاد کودک مهاباد هماکنون از حدود ۱۲۷ دانشآموز از مقطع پیشدبستانی تا دانشگاه حمایت میکند و هدف اصلی، پشتیبانی تحصیلی از طریق کمکهای همیاران و خیرین است تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند.
در ادامه، روند خدماترسانی مراکز خیریه دیگر نیز توسط مسئولان ارزیابی شد. احمد نوذری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد، ضمن ارائه گزارشی بر ضرورت هماهنگی و همافزایی در فعالیتهای خیریه تأکید کرد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، نیز با تأکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در حل مسائل اجتماعی گفت: یکی از ظرفیتهای مهم مهاباد، فعالیت سازمانهای مردمنهاد است و سیاست دولت نیز حمایت و توسعه این مجموعههاست. بر همین اساس، هر دو هفته یکبار از مراکز مختلف بازدید میکنیم. امروز نیز از بنیاد کودک و مرکز نیکوکاری باران رحمت بازدید شد و مشکلات مطرحشده در شورای توسعه شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هرگونه کمک لازم برای تقویت این مجموعهها از سوی دولت انجام خواهد شد.
در پایان این بازدید، مسئولان بر لزوم شناسایی نیازمندان واقعی، تسهیل فرایند یاریرسانی و پیگیری مستمر مشکلات آنان تأکید کردند.