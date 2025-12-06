هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های ایران با تداوم صدرنشین نساجی مازندران و پیروزی صنعت نفت و صعود این تیم به رده دوم جدول همراه بود.

تداوم صدرنشینی نساجی و صعود صنعت نفت به رده دوم جدول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال کشور (شنبه، ۱۵ آذر) برگزار شد و تیم نساجی با ۳ گل نفت و گاز گچساران را شکست داد و با ۳۳ امتیاز بمقتدرانه در صدر جدول قرار دارد.

در آبادان، تیم صنعت‌نفت با نتیجه ۲ بر ۱ از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت و با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار بگیرد.

جدال تیم‌های مدعی سایپا و فردیس البرز گلی در بر نداشت تا امتیازات میان آنها تقسیم شود.

نتایج کامل هفته چهاردهم لیگ یک:

مس کرمان صفر - صفر شهرداری نوشهر

داماش گیلان صفر - ۲ هوادار

بعثت کرمانشاه یک - یک آریو اسلامشهر

نود ارومیه یک - یک پارس جنوبی جم

نساجی مازندران ۳ - صفر نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی یک - یک مس شهر بابک

سایپا صفر - صفر فرد البرز

شناورسازی قشم صفر - صفر مس سونگون

صنعت نفت آبادان ۲ - یک پالایش نفت بندرعباس

در جدول نساجی مازندران با ۳۳ امتیاز صدرنشین است، تیم‌های صنعت نفت آبادان با ۲۴ و مس شهر بابک با ۲۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم هستند.