پخش زنده
امروز: -
هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای ایران با تداوم صدرنشین نساجی مازندران و پیروزی صنعت نفت و صعود این تیم به رده دوم جدول همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال کشور (شنبه، ۱۵ آذر) برگزار شد و تیم نساجی با ۳ گل نفت و گاز گچساران را شکست داد و با ۳۳ امتیاز بمقتدرانه در صدر جدول قرار دارد.
در آبادان، تیم صنعتنفت با نتیجه ۲ بر ۱ از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت و با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار بگیرد.
جدال تیمهای مدعی سایپا و فردیس البرز گلی در بر نداشت تا امتیازات میان آنها تقسیم شود.
نتایج کامل هفته چهاردهم لیگ یک:
مس کرمان صفر - صفر شهرداری نوشهر
داماش گیلان صفر - ۲ هوادار
بعثت کرمانشاه یک - یک آریو اسلامشهر
نود ارومیه یک - یک پارس جنوبی جم
نساجی مازندران ۳ - صفر نفت و گاز گچساران
نیروی زمینی یک - یک مس شهر بابک
سایپا صفر - صفر فرد البرز
شناورسازی قشم صفر - صفر مس سونگون
صنعت نفت آبادان ۲ - یک پالایش نفت بندرعباس
در جدول نساجی مازندران با ۳۳ امتیاز صدرنشین است، تیمهای صنعت نفت آبادان با ۲۴ و مس شهر بابک با ۲۳ امتیاز در ردههای دوم و سوم هستند.