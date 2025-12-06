به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن ابارشی در مراسم تجلیل از «ابوالفضل بحرآبادی»، مدال آور مسابقات جودو کشوری که با حضور پیشکسوتان این رشته ورزشی برگزار شد، افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مؤثر، فضایی پرشور و امیدبخش در شهرستان ایجاد کنیم و فرمانداری تمام تلاش خود را در این راه انجام خواهد داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ورزش در ارتقای نشاط و امید اجتماعی افزود: با وجودی که ورزش بهترین، راحت‌ترین و ارزانترین راه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است، لیکن اعتبارات ناچیزی دارد.

تجلیل از مدال آور مسابقات جودو کشوری

از «ابوالفضل بحرآبادی»، جوان جغتایی که موفق به کسب مقام دوم مسابقات جودو کشوری شده بود، در مراسمی در محل فرمانداری تجلیل شد.



سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جغتای در این باره گفت: این جوان ورزشکار و افتخارآفرین با کسب مدال نقره این مسابقات، به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

علی یزدی افزود: بحرآبادی در مسابقات کشوری جودو به میزبانی مشهد، به علت دانشجو بودن در یکی از دانشگاه‌های استان مازندران، عضو تیم این استان و به عنوان نماینده آن در مسابقات شرکت کرده و توانسته بود با غلبه بر رقیبان، مقام دوم مسابقات را در وزن ۷۳ کیلوگرم از آن خود کند.

این مسئول یادآورشد: وی پیش از این هم مقام‌های اولی در رده نوجوانان استان خراسان رضوی کسب کرده بود.