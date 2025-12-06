پخش زنده
ششمین رویداد ملی «ایرانجان» با محوریت معرفی ظرفیتها و زیباییهای ایران، اینبار از استان گلستان آغاز شد. در مدت برگزاری این رویداد، رسانه ملی ضمن معرفی جاذبههای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی، به شتابدهی طرحها و رفع موانع توسعه در این استان نیز خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در بخشهای مختلف این برنامه، مخاطبان با گوشههایی از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و توانمندیهای مردم گلستان آشنا میشوند؛ از یکی از بزرگترین دیوارهای دفاعی آجری جهان که نمادی از اهمیت دفاع و امنیت در تاریخ ایران است، تا روسری سنتی بانوان گلستانی که نشانی از نجابت و فرهنگ ایرانی دارد.
در این رویداد از روستاهایی گفته میشود که با همت مردم بیکاری را از میان بردهاند، از برج تاریخی با پیشینهای چهار برابر تاریخ آمریکا، تا روایتی از اتحاد و همدلی اقوام در نگارستان ایران. همچنین بخشهایی درباره سرزمین برادری و ایستادگی مردم گلستان در برابر دشمن متجاوز در برنامه گنجانده شده است.
بینندگان با تصاویر و روایتهایی از پرواز در رامیان، کوههای کلسیمی و صدف کوهی، و هنرمندانی که با دستانشان به سنگ جان تازه میبخشند همراه میشوند. در ادامه، توانمندیهایی مانند پرورش ماهی خاویار در منازل، اقدام گلستانیها برای تولید سبزه نارنج برای عید و فعالیت دانشگاههایی که گل صادر میکنند نیز معرفی میشود.
در بخش دیگری از این رویداد، تاریخنگاری مقاومت مردم به نمایش گذاشته میشود؛ از جانهایی که به حرمت حرم امام رضا (ع) در برابر گلولههای رژیم پهلوی ایستادند، تا فرصتهای اقتصادی ایران در ارتباط با آسیای میانه و ظرفیت گمرک اینچهبرون.
همچنین روایتهایی از امید به زندگی در میان اقوام ایرانی و معرفی آبشارهای دیدنی گلستان—که بهعنوان یکی از نمادهای طبیعت ایران شناخته میشود—در این برنامه ارائه خواهد شد.
در پایان، عوامل برنامه اعلام کردند که از ۱۵ تا ۲۱ آذر مخاطبان شاهد روایتهای تازهای از «ایرانجان» و گلستان خواهند بود؛ روایتی برای معرفی زیباییها و ظرفیتهایی که گاه از نگاه رسانههای معاند پنهان میماند.