خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان، بر ضرورت عزم عملیاتی و حضور مستمر دستگاه‌ها در حوزه مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و اظهار داشت: اهداف برنامه هفتم توسعه شامل کاهش ۱۰ درصدی نرخ شیوع اعتیاد و افزایش پنج درصدی موفقیت در بهبودی است و باید ضربه به قاچاقچیان و شبکه‌های سودجو در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تفاوت در آمار‌ها یکی از مشکلات اساسی مبارزه با مواد مخدر است و لازم است داده‌ها یکسان و منسجم شوند تا اثرگذاری اقدامات به درستی ارزیابی شود.

کرمی با اشاره به طرح مرکز «امید و زندگی» تأکید کرد: این مرکز باید تا پایان سال تکمیل و تمامی اجزای آن آماده بهره‌برداری شود.

استاندار ایلام بر هماهنگی ظرفیت‌های دستگاه‌ها، اجرای الگو‌های کشت جایگزین در بخش کشاورزی و اهمیت برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها تأکید کرد و یادآور شد: مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بنیادی است و همه بخش‌ها باید با نگاه علمی و برنامه‌محور وارد عمل شوند تا کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه حاصل شود.

وی همچنین اعلام کرد: فرمانداران شهرستان‌ها موظف‌اند این موضوع را در اولویت قرار دهند و جلسات منظم برگزار کنند و همکاری مردم، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها، نقش مؤثری در موفقیت این اقدامات خواهد داشت.