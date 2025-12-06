پخش زنده
استاندار گیلان گفت: با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزههای انرژی، ترانزیت و گردشگری، پروژههای زیرساختی و اقتصادی استان اجرا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان در دیدار با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با تشریح ظرفیتهای فراوان استان در مسیرهای تجاری منطقه، گفت: هرچقدر کشورهای اسلامی در منطقه فعالتر باشند، امنیت و ثبات بیشتری برای همگان رقم میخورد، در حالی که در سالهای گذشته، برخی کشورهای مسلمان قربانی سناریوهایی شدند که موجب غفلت در توسعه و به بارآمدن هزینههای سنگین شد.
وی با بیان اینکه امروز ترکیه به چهارراه انرژی تبدیل شده است و بخش عمده مواد اولیه عبوری از آن متعلق به دیگر کشورها است و با تاکید بر نقش راهبردی گیلان در کریدورهای منطقهای، افزود: اگر ۲۰ یا ۳۰ سال پیش راهآهن رشت ـ آستارا تکمیل شده بود، روزانه صدها کامیون از گیلان به سمت قلب ترکیه بار حمل میکردند و سهم ما از اقتصاد منطقه بسیار بیشتر از زمان حاضر بود.
استاندار گیلان با انتقاد از برخی تصمیمات اشتباه گذشته در حوزه انرژی و حمل و نقل افزود: توقف برخی طرحهای مهم انتقال سوخت و زیرساختهای ریلی، مسیر توسعه کشور را سالها عقب انداخت در حالی که میتوانستیم امروز بخش عمدهای از تجارت منطقه را از مسیر ایران عبور دهیم.
هادی حقشناس یکی از مهمترین چالشهای استان را معضل پسماند دانست و گفت: برخلاف برخی استانها که زبالهها را در خارج از دید شهروندان دفع میکنند، در گیلان این امروز کاملا آشکار است و فشار اجتماعی بالایی دارد، با این حال، امروز حدود ۶۰ درصد زباله استان مدیریت شده و تنها ۴۰ درصد باقیمانده که مدیریت آن به برنامهریزی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه گیلان ظرفیت تبدیل زباله به برق را دارد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در این حوزه ورود کنند، مشروط بر اینکه دولت خرید برق تولیدی را تضمین کند، گفت: این نوع پروژهها در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده و گیلان نیز میتواند در این زمینه پیشتاز باشد.
استاندار گیلان با اشاره به حمل و نقل سوخت و بنزین، گفت: دیشب کشتی بنزین وارد منطقه آزاد انزلی شد و هماهنگی لازم برای حمل و نقل سوخت به افغانستان و ترکیه در حال انجام است.
هادی حقشناس افزود: جاذبههای گردشگری، تاریخ و فرهنگ استان، از ماسوله تا مارلیک و جنگلهای هزارساله تالش، باعث شده گردشگران داخلی و خارجی به این خطه علاقهمند باشند.
وی همچنین به توسعه خطوط پروازی بینالمللی استان اشاره کرد و گفت: پروازهای مستقیم به بغداد، بصره و استانبول در حال راهاندازی است و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی برای تسهیل رفت و آمد گردشگران ادامه دارد.
مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در ایجاد مراکز تجاری فعال، گفت: در حالی که قطر ۲۰۰ نیروی حرفهای در مرکز تجاری خود دارد، ما فقط یک نیروی فعال در ترکیه داریم و این در حالی است که ظرفیت استانهای کشور برای معرفی فرصتهای اقتصادی بسیار بالاست.
وی با اشاره به پیشرفتهای ترکیه در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند، افزود: ترکیه امروز به نرخ بازیافت ۱۳ تا ۱۵ درصد زبالهها رسیده است و میخواهد این میزان را در سال ۲۰۲۶ به ۳۵ درصد برساند و ما باید با استفاده از تجربه شرکتهای دانشبنیان ترکیه، خصوصاً فعالان حوزه هوش مصنوعی در مدیریت زباله، اقدامات موثری انجام دهیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با تأکید بر اهمیت انتقال دانش فنی و جذب سرمایهگذار، پیشنهاد کرد: یک کمیته تخصصی تشکیل شده و با آغاز بازدیدهای میدانی از پروژههای موفق ترکیه، اقدامات عملی آغاز شود.
مهرداد سعادت دهقان با اشاره به ساختار اقتصادی ترکیه، افزود: بر خلاف تصور رایج، ترکیه تنها یک واحد پتروشیمی فعال دارد که آن هم نیمی از آن متعلق به آذربایجان است، در حالی که ایران ۷۰ مجتمع پتروشیمی دارد و تا سال آینده این تعداد به ۱۰۰ واحد خواهد رسید و مزیتهای ایران در حوزه انرژی و پتروشیمی غیرقابلمقایسه با این کشور است.