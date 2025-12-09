پخش زنده
امروز: -
۷ واحد تولیدی در استان زنجان سالیانه حدود یک میلیون قطعه ماهی زینتی تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شیلات استان زنجان گفت : صنعت ماهیهای زینتی در زنجان رو به رشد است و ۷ واحد تولیدی در این استان هر ساله حدود یک میلیون قطعه ماهی زینتی تولید میکنند.
خانم مرتضوی افزود : این واحدها انواع ماهیان کوچک و گلهای مانند نئون و زبرا را پرورش میدهند و ماهیان لوکس و حساس مانند دیسکیها نیز با مراقبت ویژه تولید میشوند.
وی گفت : پرورش ماهیان زینتی با سرمایه متوسط و بازده سریع، فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری، به ویژه برای دانشآموختگان رشته شیلات، فراهم کرده است.
خانم مرتضوی افزود : ماهیان زینتی به دلیل نگهداری آسان، بدون بو و صدا و امکان پرورش در فضای محدود خانه، محبوبیت روزافزون در بین ایرانیان پیدا کردهاند.