استاندار لرستان بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه و تحول در فضای کسب و کار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی با بیان اينکه تعامل دولت و بخش خصوصی زمینه ساز توسعه و جهش در فضای کسب و کار است،افزود::بخش خصوصی موتور تحول و حل مسائل اقتصادی است و دولت باید بستر لازم برای فعالیت و توسعه آن را فراهم نماید.
استاندار لرستان بابیان اینکه تنها راه حل موثر، حرکت به سمت تحول دیجیتال، کاهش مسیرهای زائد و مراجعات حضوری است، گفت: امضاهای متعدد و فرآیندهای زائد مانع سرعت پیشرفت و بهرهوری بخش خصوصی میشوند.
شاهرخی هماهنگی با وزارتخانهها و مدیران استانی را عامل مهمی برای کسب موفقیت و حرکت در مسیر توسعه عنوان کرد و افزود: اجرای طرحها باید به صورت جدی و هماهنگ از مرکز استان آغاز شود و مدیران استانی با همکاری وزارتخانهها، از جمله وزارتخانههای اقتصادی و عمرانی، پیگیری و تسهیل فرآیندها را بر عهده داشته باشند.
استاندار به اهمیت مهارتآموزی در مسیر توسعه و تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: تمرکز بر آموزش فنی و حرفهای از دوران دانشآموزی تا دانشگاه میتواند هم مشکل اشتغال و هم نیاز بازار کار و اقتصاد را حل کند.
شاهرخی، نظام نامه مرکز ملی توسعه مهارتی ایران را ابزاری کارآمد برای تربیت نیروی کار ماهر دانست و افزود: تربیت نیروی متخصص میتواند بازدهی اقتصادی و کارآمدی فضای کسب و کار را افزایش دهد.
وی بیان کرد: برخوردهای سلیقهای، امضاهای متعدد و برخی مقاومتهای اداری مانع پیشرفت هستند، اما سامانه ملی مجوزها میتواند فرآیندها را تسهیل و زمان اجرای طرحها را کوتاه کند.
شاهرخی به نقش مدیران ریسکپذیر استان در پیشبرد سیاستها تاکید کرد و افزود: انتظار میرود مدیران استانی با تمرکز بر اهداف محلی و سیاستهای ترسیم شده، اقدامات اجرایی را با جدیت پیگیری کنند و در تقسیم کاری مشارکت فعال داشته باشند.