به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،فرخ تایروف، نماینده فائو در ایران، اعلام کرد که این سازمان بین‌المللی آماده است با بهره‌گیری از تجربیات موفق و فناوری‌های روز، مصرف آب در بخش کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه را کاهش دهد. وی افزود: براساس این طرح، نزدیک به یک میلیون دلار برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، نیز تصریح کرد: همزمان با فعالیت‌های فائو، ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز طرح کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را در دستور کار دارد.

وی افزود که سازمان توسعه ملل متحد و UNDP نیز در کنار فائو در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، عملیات میدانی این طرح تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد.