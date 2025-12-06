کندی عملیات ساخت پارکینگ شرقی حرم در بسته «به کسی برنخوره»
بسته خبری «به کسی برنخوره» این هفته به کندی عملیات ساخت پارکینگ شرقی حرم مطهر پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،وعده ناتمام افتتاح ورزشگاه تختی دوربین بسته «به کسی برنخوره» این هفته به سراغ بسته «به کسی برنخوره» این هفته به سراغ سریال وعده ناتمام افتتاح ورزشگاه تختی، طرح بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی مدرسه شهید سلیمانی جعفریه که بالاخره آغاز شد، تیر چراغ برق روستای مبارک آباد که افتاد و نصب شد ولی همچنان مشکل ساز است، کندی عملیات ساخت پارکینگ شرقی حرم تصاویر ازقاب دوربین شهروندان رفته است.