به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: از امروز پانزدهم آذر ماه مرحله پنجم کالابرگ همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد که در گام اول اعتبار این کالابرگ در حساب خانوار‌های سه دهک اول که شامل افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند واریز شد.

مجتبی ظفری پور با اشاره به اینکه ۱۲ هزار فروشگاه در خوزستان متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی هستند، ادامه داد: اعتبار این کالابرگ‌ها تا پایان اسفند ماه می‌باشد و مشمولان این طرح می‌توانند با مراجعه به این فروشگاه نسبت به تهیه اقلام از مجموع ۱۱ کالای زیر پوشش اقدام نمایند.

وی همچنین از اجرای طرح یسنا در استان از دهم آذر ماه خبر داد و بیان کرد: در این طرح به مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار در دهک‌های یک تا سه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای سبد غذایی و تهیه کالا‌های بهداشتی و پوشاک واریز شده است و مدت اعتبار ان یک ماه است.