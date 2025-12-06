پخش زنده
براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، مدارس و آموزشگاهها در برخی شهرستانهای آذربایجانغربی در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تعطیل اعلام شد.
مدارس و مراکز آموزشی:
مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری و تقویتی در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل هستند. آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
توصیههای بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک:
پرهیز از تردد غیرضروری: کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی، به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه فنی، الزامی است. شهروندان توصیه میشوند تا حد امکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی واقع شده و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف خواهد شد. در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا بازگشت شرایط عادی تعطیل خواهد بود.
کارگروه شرایط اضطرار از شهروندان درخواست کرده با رعایت این موارد، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء آن مشارکت فعالانه داشته باشند.