به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان تیم هوادار تهران بود که این دیدار در پایان با شکست دو بر صفر لاجوردی پوشان رشتی به پایان رسید.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم داماش را به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر ورود به داخل زمین در حین برگزاری مسابقه برابر نساجی مازندران به برگزاری دو بازی خارج از استان محکوم کرده بود.