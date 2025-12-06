به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی فاتحی جهانتیغ مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان در آخرین روز، نمایشگاه بین المللی، شیلات آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و‌صنایع وابسته گفت: در این نمایشگاه، شیلات سیستان بلوچستان با بسته‌ها و‌ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری شرکت کرده بود که باعث جذب بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران شد.

وی‌گفت: دراین نمایشگاه، بیش از ۲۰ کارخانه در حوزه مختلف فرآوری آبزیان که در سواحل مکران فعالیت دارند، با محصولات گوناگون شرکت کرده بودند.

وی افزود:کارخانه‌های تور بافی سیستان و‌بلوچستان که در رونق صید و‌صیادی استان از‌جمله‌صنایع پیشران هستند، در نهمین‌نمایشگاه شیلاتی‌کشور بیش از سال‌های گذشته حضور موثری در جذب سرمایه داشتند.

مدیرکل شیلات سیستان و‌بلوچستان اظهار کرد: در آخرین روز از نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیر، غذا‌های دریایی، و صنایع وابسته، سه تفاهم نامه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف شیلاتی سیستان و بلوچستا به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان بین اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، و سرمایه گذاران بخش خصوصی به امضا رسید.