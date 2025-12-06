دوره سراسری مربیگری درجه ۳ و آزمون دان‌های ۱، ۲ و ۳ نینجا با حضور رئیس سبک نینجای ایران، و با حضور ورزشکاران از سراسر کشور در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این برنامه تخصصی که در سالن باشگاه لامعی رشت در دو نوبت صبح و عصر اجرا شد در بخش آقایان، بیش از ۴۵ شرکت‌کننده و در بخش بانوان نیز بیش از ۴۰ ورزشکار از سراسر کشور شرکت داشتند.

این دوره، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سالانه سبک نینجای ایران محسوب می‌شود و به گفته مسئولین، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسل جدیدی از مربیان و قهرمانان خواهد بود.