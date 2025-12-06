\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u062d\u062c \u062a\u0645\u062a\u0639 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06f1\u06f6 \u0622\u0630\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f