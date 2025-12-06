پخش زنده
معاون بهرهبرداری شرکت گاز استان تهران با اعلام اینکه مصرف روزانه گاز در استان به حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است گفت: سهم شهر تهران از این میزان نزدیک به ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و تاکنون هیچ محدودیتی برای مشترکان خانگی اعمال نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل شجاع گفت: مصرف گاز در استان به مرز ۱۰۰ میلیون مترمکعب در شبانهروز رسیده و با وجود افزایش مصرف، تاکنون هیچ محدودیتی برای مشترکان خانگی اعمال نشده است.
وی با اشاره به اینکه سهم شهر تهران از این میزان مصرف حدود ۵۰ میلیون مترمکعب است گفت: تا امروز نسبت به سالهای گذشته با محدودیت خاصی روبهرو نبودهایم. این وضعیت نتیجه دو عامل مهم است؛ نخست تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن هوا و دوم مدیریت و برنامهریزیهایی در سطح کلان ملی انجامشده است .
وی افزود: در حال حاضر همه نیروگاههای استان از جمله نیروگاه پاکدشت، پالایشگاهها و صنایع عمده با ظرفیت کامل در حال مصرف گاز هستند و تنها دو کارخانه سیمان در سطح استان برای مدیریت مصرف قطع شدهو محدودیت داده ایم .
معاون بهرهبرداری شرکت گاز استان تهران تأکید کرد: اگر دمای هوا کاهش پیدا کند و مصرف بخش خانگی افزایش یابد، ناچار خواهیم بود در گام نخست محدودیتهایی را برای صنایع و مشترکان عمده اعمال کنیم. این موضوع به میزان مصرف، شدت برودت و تداوم سرمای هوا در استان بستگی دارد.